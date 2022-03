Krijgt Wijk bij Duurstede een drie- of vierpartijencoalitie? ‘Chemie is belangrijk’

Krijgt Wijk bij Duurstede een coalitie van drie of vier partijen? Die vraag ligt op tafel bij de gesprekken die de informateurs Karin Boelhouwer en Guus de Lange gaan voeren met de politieke partijen. Dinsdag 22 maart is er eerst een ‘duidingsdebat’ in de gemeenteraad.

Wil Kosterman, lijsttrekker van SamenWerkt en winnaar van de verkiezingen, wil graag een bredere meerderheid in de gemeenteraad dan de afgelopen vier jaar. Toen steunde de coalitie van VVD, GroenLinks en PCG op een krappe meerderheid van tien tegen negen zetels. Kosterman: ,,De oppositie had te vaak het idee dat ze te weinig aan bod kwam. Dat leverde veel chagrijn op. Daarom gaan we eerst kijken met wie en met welke onderwerpen we op één lijn kunnen komen. Omstreden onderwerpen kunnen vrije kwesties worden. Chemie is natuurlijk ook belangrijk.’’

Kosterman: ,,Normaal is dat je eerst kijkt wie er gewonnen heeft. Maar wij zijn de enige met zetelwinst en Duurstede voor Democratie komt met één zetel in de raad. Verder wint alleen het CDA stemmen maar geen zetel. Als een Wijks akkoord niet lukt, gaan we op de oude manier een coalitie smeden.’’

Te verziekt

Zeker is dat de coalitie van VVD, GroenLinks en PCG eindigt. De verhoudingen tussen VVD en PCG zijn daar te verziekt voor. SamenWerkt zou in zee kunnen met de VVD plus nog een partij of een vierpartijencoalitie kunnen vormen met CDA, SP en PCG.

SamenWerkt is een combinatie van GroenLinks, PvdA en de lokale beweging Open. De partij werd met twee zetels winst veruit de grootste in Wijk. De informateurs Karin Boelhouwer en Guus de Lange gaan eerst onderzoeken wie wil meewerken aan een Wijks akkoord. Daarna komen ‘de poppetjes’ in beeld. Een is al bekend: Wil Kosterman. Boelhouwer was eerder raadslid voor GroenLinks en nu voorzitter van de Statenfractie van GroenLinks. De Lange was vanuit de PvdA een van de initiatiefnemers van SamenWerkt.