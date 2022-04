Kruis van The Passion te zien in IJsselstein: ‘Er kan een selfie gemaakt worden’

Het is een van de zeven replica’s van 2 bij 4 meter, die in de dagen rond Pasen door Nederland reizen. Het origineel zoals dat op televisie is te zien, is 6 bij 4 meter. Het kruis in IJsselstein, dat daarvoor in Amsterdam te zien is, is een initiatief van Geloof in IJsselstein, een jonge, christelijke geloofsgemeenschap met rond de honderd actieve leden, waarvan de helft jonger dan 18 jaar.