Kun jij wél de lach van Nigel (12) weerstaan? (De jury van Holland's Got Talent kon het niet)

Stilstaan vindt hij lastig. Dat is altijd al geweest, vertelt zijn moeder Mariska trots. ,,Al van jongs af aan is hij een heel beweeglijk kind.” Dus als Nigel even moet wachten, dan kan hij het niet laten om op de nieuwe, gladde vloer in zijn ouderlijk huis in Veenendaal op zijn Michael Jackson’s even de moonwalk te doen.