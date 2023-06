Kunstschilder Peter werd plotseling blind: ‘Ineens was het allemaal afgelopen. Ik was mezelf totaal kwijt’

Peter Maring had wat je noemt een ‘booming life’. Hij was kunstschilder, reisde de hele wereld over en ontwierp interieurs voor mensen die wél geld hadden, maar geen smaak. Tot hij plotseling blind werd. ‘Ineens was ik mezelf kwijt.’ Nu is het schrijven zijn redding geworden.