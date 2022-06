Kwart miljoen eeuwenoude stenen uit Domtoren hergebruikt in nieuwbouwwijk Merwede

De circulaire Domsteen is een initiatief van Brokkenmákers en New Horizon binnen het project ‘Van Dom tot steengoed’ , dat met fabrikant Wienerberger, tot doel heeft dat al het puin dat vrijkomt een duurzame bestemming te geven. Brokkenmáker Hylke Faber: ,,Weggooien is oliedom, hoogwaardig hergebruik steengoed. Dat is wat wij als circulaire doeners willen aantonen en zichtbaar maken.”

Minimale afname

In totaal worden er een miljoen stenen ontwikkeld en zijn beschikbaar in vier kleuren. De minimale afname is 25.000 stenen. Ook is er nagedacht over het einde van de Domsteen na de levensduur: de circulaire bakstenen kunnen selectief gesloopt, verwerkt en als materiaal hergebruikt worden. Dat maakt de circulaire cirkel weer rond.