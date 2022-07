Laan van Moskou kan echt niet meer, vindt de PvdA: ‘Voortaan Laan van Kyiv noemen’

‘Een straatnaam is meer dan een geschiedenisles, het is een eerbetoon’, schrijft de Utrechtse PvdA-fractie in vragen aan het college. ‘Utrecht moet daarom verantwoord omgaan met het vernoemen van straten’. Volgens de partij gaf burgemeester Sharon Dijksma eerder aan dat bij nieuwe straatnamen naar inclusie en herkenbaarheid wordt gekeken.

Om die reden zet de PvdA Utrecht vraagtekens bij de nog onbebouwde straat die in 2024 in Leidsche Rijn zal worden opgeleverd, namelijk de Laan van Moskou. De partij vraagt zich af of het niet beter is om de straat ‘als steun voor en eerbetoon aan de honderden Oekraïense vluchtelingen die nu in Utrecht verblijven’ de Laan van Kyiv te noemen, en of het college überhaupt een naamsverandering wil overwegen.