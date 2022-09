Laat het opknappen maar beginnen, want Heidetuin in Driebergen is bijna verkocht: ‘Reden voor een feestje’

De verkoop van de Heidetuin in Driebergen aan Utrechts Landschap is rond. Deze tuin, een geliefd parkje midden in Driebergen, werd in 1953 aangelegd en bevatte tientallen soorten heide, rhodondendrons en azalea’s. Maar sinds enkele jaren verkeert de tuin in deplorabele staat, ook al werkt een vrijwilligersgroep zich uit de naad om het enigszins toonbaar te houden. Dieptepunt is de verwijdering onlangs van een van de twee bruggetjes, die verrot was.

Reden voor een feestje

Die verkoop is rond en dus kan het opknappen beginnen. Loek Bosman, voorzitter van natuurclub Tussen Heuvelrug en Wetering, die jaarlijks onderhoud doet, is blij. ,,Het is echt reden voor een feestje, we zijn blij dat Utrechts Landschap (UL) voortvarend te werk gaat. Voor ons is dit het moment om meer vrijwilligers te gaan werven, want straks is veel vaker onderhoud nodig. We hebben nu een club van dertig tot veertig vrijwilligers, dat moeten er wel wat meer worden.’’