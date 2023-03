Laatst overgebleven kippen in Julianapark worden nu ook overgeplaatst naar Drenthe

De zwerfkippen die nog rond huppelen in het Julianapark worden allemaal verplaatst naar Drenthe. De belangrijkste reden is de heersende vogelgriep in Nederland. Een deel van de kippen is in de zomer van 2021 al vertrokken. Er was namelijk veel geluidsoverlast door de kippen waar de buurt last van had. Binnenkort pakt de laatste groep ook hun koffers.