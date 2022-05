Laatste keer Zwerven door de kunst: werk van 36 kunstenaars tussen de knotwilgen en rietkragen

Voor de 14de en laatste keer organiseren René en Marjo Straver dit jaar de tentoonstelling Zwerven door de kunst in hun poldertuin in Benschop aan het Benedeneind Noordzijde 408a. De kunst is te bekijken op zaterdag 28 en zondag 29 mei.

Op het land bij hun woning is het werk te zien van 36 kunstenaars in een authentiek landschap tussen knotwilgen, waterpartijen en rietkragen. Langs de kunstwerken loopt een wandelroute.

,,Het organiseren is veel werk’’, geeft Marjo Straver als reden waarom dit de laatste editie in De Wilgengaarde is. ,,Ik hoop dat we op ons hoogtepunt kunnen stoppen.’’

De eerste expositie hielden de Stravers in 2007 op verzoek van de stichting Kunst en Cultuur Lopik, in combinatie met de Open Tuinendagen. Straver: ,,We hebben een landschapsarchitect een vijver laten graven en een beplantingsplan laten maken.’’ De Wilgengaarde is genoemd naar de inheemse beplanting, met als vergezichten de silhouetten van Oudewater, Montfoort en Utrecht.

De tentoonstelling bestaat uit sculpturen van steen, hout, brons, keramiek en glas. In de binnenruimte is een expositie van edelsmeden te zien. ,,We hebben onze inspiratie opgedaan bij de Kunstschouw in Zeeland’’, zegt Straver.

Meer informatie staat op dewilgengaarde.nl.

