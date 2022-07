Lachgas gebruiken mag nu bijna nergens meer in Utrecht: ‘Heel zorgelijke signalen uit de stad’

Utrecht breidt het lachgasverbod fors uit. In vrijwel de hele stad is het gebruik van deze drug over ruim een week verboden. De maatregel is volgens de gemeente effectief, blijkt in stadswijken waar nu al een verbod geldt.

Vleuten-De Meern, Leidsche Rijn, Utrecht Zuid en Utrecht Noordoost. Dat zijn de nieuwste gebieden waar vanaf maandag 11 juli een algeheel verbod op het gebruik van lachgas geldt. De maatregel is het gevolg van de alsmaar toenemende overlast door lachgasgebruik in de stad, meldt de gemeente.

Verkeersveiligheid

Deze overlast in combinatie met het toenemende gebruik van lachgas, de gevolgen voor de gezondheid van gebruikers én de verkeersveiligheid zijn voor Utrecht meer dan voldoende reden om in actie te komen. Burgemeester Dijksma zegt: ,,De signalen die ik krijg over het lachgasgebruik in de stad zijn heel zorgelijk.” Ze rept over ernstige overlast op straat en grote gevolgen voor de gezondheid. ,,Ook ontstaan levensgevaarlijke situaties in het verkeer als mensen lachgas gebruiken achter het stuur.”

Alleen in de binnenstad en aan de oostkant van de stad geldt straks nog geen verbod. Een woordvoerder van de gemeente legt uit: ,,Lachgas is op dit moment nog een legaal middel. Dat betekent dat een algemeen lachgasverbod binnen een gemeente geen stand zal houden bij de rechter. Omdat dan in de hele gemeente sprake moet zijn van aantasting van de openbare orde of overlast als gevolg van lachgasgebruik.”

208 meldingen

In Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest geldt sinds februari 2020 al een lachgasverbod. Volgens de gemeente laten de resultaten zien dat een verbod de overlast laat afnemen. Terwijl het aantal overlastmeldingen in Vleuten-De Meern, Leidsche Rijn, Zuid en Noordoost juist is gestegen: van 133 meldingen in 2020 naar 208 meldingen vorig jaar.

Dat Utrecht zelf in actie komt tegen het gebruik heeft alles te maken met het uitblijven van een landelijk verbod. Het besluit hierover is weer uitgesteld. Dijksma zegt: ,,Utrecht neemt nu verdere lokale maatregelen.” De gemeente juicht toe dat de landelijke overheid aan een wetsvoorstel werkt om lachgas op te nemen in de Opiumwet en daardoor bezit in heel Nederland in de toekomst strafbaar te maken.

Binnenstad niet

Ondertussen roept Utrecht inwoners op om melding te doen van overlast of afval door het gebruik van lachgas. In de acht wijken waar het verbod geldt, wordt gehandhaafd, gewaarschuwd en beboet klinkt het waarschuwend.

