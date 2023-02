Lachgastank en... televisie in beslag genomen na geluidsoverlast in centrum van Utrecht

de kwestie Loopt overlast in Utrechtse binnenstad spuigaten uit? Dit zeggen onze lezers: ‘Levendig zoals het hoort’

Is de overlast in de Utrechtse binnenstad door uitgaanspubliek inderdaad zo ernstig als de Stichting Binnenstad 030 stelt? Volgens een enquête van de stichting zou bijna twee derde van de ondervraagden redelijke overlast ervaren en een derde zelfs ondraaglijk veel overlast. Wat vinden onze lezers hiervan? We stelden u de vraag of het echt zo erg is. ‘Als je in de Utrechtse binnenstad gaat wonen, dan weet je toch wel waar je aan begint'?’

3 februari