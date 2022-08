Lage waterstand; roestige granaat gevonden aan de Lek: ‘Wie weet wat er nog meer naar boven komt’

,,We kregen een melding van iemand die daar bezig was, aan het vissen of iets dergelijks’’, vertelt de wijkagent. ,,Je hebt nu natuurlijk dat lage water, dus dan komt er nog wel eens het een en ander naar boven.’’

Waar het ding vandaan komt is nog niet helemaal duidelijk. ,,Dat is eigenlijk aan de EOD. We denken - dat is vaak het geval tenminste - dat het toch wel uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog komt. Maar de EOD heeft de expertise om dat vast te stellen.”

Nieuwsgierig

De granaat is nog niet opgeruimd, maar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is wel onderweg om het explosief onklaar te maken en het gebied veilig te stellen. Wijkagent Daniel is toch wel nieuwsgierig geworden door het voorval: ,,Wie weet wat er nog meer naar boven komt!’’

