Lage waterstanden in heel Nederland: ook pontje tussen Culemborg en Houten uit de vaart

In deze Utrechtse buurt loopt strijd om zeldzame gratis parkeer­plaat­sen uit de hand: vernieling en bedreiging

Eindeloos rondjes rijden en drie straten omlopen. De maat is vol voor bewoners en ondernemers van de Rivierenwijk-Westzijde in Utrecht. Sinds even verderop betaald parkeren werd ingevoerd, gaan zij gebukt onder een stroom van automobilisten die hun voertuig stallen op de laatst overgebleven gratis plekken. Het leidt tot conflicten én vernielingen. ,,Het is gewoon een gigantisch pleuriszooitje.”

30 juli