Lamborghini van 3 ton in de prak gereden: ‘Huurder óf de chauffeur is de pineut’

Het blijft een prikkelend beeld, zo’n peperdure, gedeukte Lamborghini tegen een paal met verkeersborden, staand naast een kruispunt in Maasdijk. De sportwagen was afgelopen zondag gehuurd in Utrecht bij Meijers Autoverhuur.



Ongeveer vijftig luxe auto’s zijn bij hem te huur, vertelt eigenaar Dolf Meijers (59). Daaronder acht ‘snelle, dure jongens’. Zoals een Porsche Panamera, Ferrari Spider en Lamborghini Huracán. ,,Die laatste hadden we net driekwart jaar.



Toen de boodschap kwam dat de auto tegen een verkeersbord stond geparkeerd, schrok ik me gek. Mijn hart stond stil. Bij wijze van spreken, want dan spraken we nu niet met elkaar.’’