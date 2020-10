Landelijke ophokplicht voor pluimvee nadat zwaarste variant vogelgriep opduikt in Kockengen

Wilco Kelderman (29) aan kop in Giro d’Italia, maar dat verbaast in Utrecht niemand

16:36 Hij oogt bescheiden, is rustig, geen gangmaker en geen praatjesmaker. Eigenlijk is Wilco Kelderman de ideale schoonzoon. Eenmaal op de fiets, die hem in de Giro d’Italia mogelijk naar zijn grootste wielersucces in zijn carrière tot nu toe voert, is dat anders. Als hem iets niet zint binnen de ploeg, slaat hij hard met de vuist op tafel. Het tekent zijn wil om te winnen.