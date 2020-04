Leden bloedprikbende sloegen vaker toe en zitten zeker tot de zomer in de cel

Hoera! Luz (11) is ingeloot en mag volgend jaar naar haar favoriete middelbare school

19:21 De spanning was voor de 11-jarige Luz Langerak vandaag bijna niet doen, maar het is gelukt: ze is ingeloot voor een plekje op de populaire Werkplaats in Bilthoven. Voor 197 anderen was er minder goed nieuws, zij moeten op zoek naar een school van tweede keuze.