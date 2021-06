Leersum is klap amper te boven: ‘We moeten komende tijd goed op elkaar letten’

video Beuk boorde slaapkamer Anna (23) doormidden: ‘Ik besef nog niet helemaal dat dit ons huis is’

19 juni Het waren hooguit 20 seconden. In die korte tijd raasde een valwind door het Utrechtse dorp Leersum en nam daarbij metershoge bomen mee, die op huizen en auto's vielen, wegen versperden en een nabijgelegen bos wegvaagde. De dag erna steekt Leersum de handen uit de mouwen en dat is nodig: verwacht wordt dat het nog zeker 1,5 week duurt voor het dorp er weer bijligt zoals het was. Het dorp helpt elkaar, en treurt. „Ik besef nog niet dat dit mijn huis is, wat nu onbewoonbaar is.”