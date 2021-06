Leersum ontzet na storm die doet denken aan tornado: ‘Alles ging plat’

Twee personen betrapt met historisch wapen na inbraakpo­ging bij supermarkt in Utrecht

16 juni Twee personen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag betrapt terwijl ze vermoedelijk probeerden in te breken bij een supermarkt aan de Twijnstraat in Utrecht. Tijdens de aanhouding bleek een van hen een morgenster als wapen bij zich te hebben.