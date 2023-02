Legendarisch duo Sparks treedt op in Utrecht

De Amerikaanse band Sparks speelt 14 juni in de grote zaal van TivoliVredenburg. Het is de tweede keer dat het legendarische gezelschap rond de gebroeders Ron en Russell Mael neerstrijkt in de Domstad en het enige optreden in Nederland.

Na dat concert in de Pandorazaal in juni 2018 is de ster van de immer stoïcijnse pianist-componist Ron (1945) en extraverte zanger Russell (1948) flink gerezen. Zo won Sparks vorig jaar een César, een prestigieuze Franse filmprijs, voor de muziek van de film Annette uit 2021. Het was één van de vijf Césars die de film van regisseur Leos Carax in de wacht sleepte. Annette, een sprookjesachtig rockdrama met Adam Driver in een van de hoofdrollen, is een initiatief van de Maels zelf.

Hoe hard ze daarvoor hebben moeten knokken is te zien in de documentaire The Sparks Brothers die eveneens in 2021 werd uitgebracht. Daarin wordt het wel en wee geschetst van twee even geniale als gestoorde broers uit Los Angeles die hier, en op veel andere plaatsen, alleen enige bekendheid genieten dankzij hun hitnummer This Town Ain’t Big Enough For The Both Of Us uit 1974. Beiaardier Malgosia Fiebig speelde kort voor het concert in 2018 dit nummer op het Dom-carillon.

21 albums in 21 avonden

Dat Sparks meer in zijn mars heeft en, sinds het platendebuut in 1971, komende mei toe is aan het 25ste studioalbum– met de typisch Sparksiaanse titel The Girl Is Crying In Her Latte’ – weten slechts weinigen.

In 2008 baarde Sparks opzien door in Londen, de stad waar de broers in de jaren 70 neerstreken en doorbraken, in aanloop naar de wereldpremière van hun 21ste album alle eerdere albums gedurende 21 avonden integraal uit te voeren. De muzikanten die de broers begeleidden, moesten daarvoor bijna driehonderd nummers instuderen.

Volledig scherm Ron Mael (derde van links) en Russell Mael (vijfde van links) van Sparks op het Film Festival in Cannes in 2021. © EPA