Leidsche Rijntunnel tijdelijk afgesloten vanwege in brand gevlogen oldtimer; tunnel inmiddels weer open

Belabberd internet buitenge­bie­den Lopik eindelijk verleden tijd: aanbieders glasvezel staan in de rij

Smeekten inwoners in de buitengebieden van Lopiks kleine kernen jarenlang tevergeefs om een betere internetverbinding, nu blijkt de glasvezelmarkt opeens aan alle kanten in beweging. Inwoners kunnen in tot nu toe ‘onrendabele gebieden’ straks zelfs kiezen uit verschillende aanbieders.

16:44