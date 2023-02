Lekker eropuit! 5 x doordeweeks dingen doen in Utrecht

indebuurt.nlHet is maandag, tijd voor een nieuwe week! Naast je vaste verplichtingen is het ook belangrijk om te ontspannen. In Utrecht is er deze week een hoop leuks te doen. Van een wandelpodcast tot een quiz over Utrecht. Lees verder voor alle tips van deze week.

Wandelpodcast over het slavernijverleden

Een jaar geleden bood burgemeester Sharon Dijksma namens Utrecht excuses aan voor het aandeel van het stadsbestuur in het slavernijverleden. Nu lanceert de gemeente een podcast om de sporen van die geschiedenis zichtbaar te maken. De nieuwe podcast, Volg de Utrechtse sporen, van Nancy Jouwe en Tessa Hofland neemt je mee langs de sporen van het Utrechtse koloniale en slavernijverleden. Aan de hand van een plattegrond wandel je al luisterend langs historische plekken. Het enige dat je nodig hebt zijn goede wandelschoenen, een smartphone en oortjes.

View this post on Instagram A post shared by Sporen van slavernij Utrecht (@sporenvanslavernijutrecht) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Comedyhuis Open Mic

De nieuwste grappen ontdek jij op de Open Mic van het Comedyhuis. Want voor een grap in een Netflix-special of Oudejaarsconference terechtkomt, wordt hij hier geboren. Op dinsdag 28 februari om 20.30 uur testen bekende comedians en nieuwe talentvolle artiesten hun verse materiaal bij De Kargadoor. Zin in? Tickets kosten 11,50 euro (inclusief servicekosten) per persoon en koop je hier.

Volledig scherm Foto: De Kargadoor

Het rond de tafel toernooi

Is een van je voornemens voor 2023 om meer te bewegen? Dan moet je woensdag 1 maart bij de Ping Pong Club zijn. Daar doe je tussen 20.00 en 22.00 uur mee met een pingpongtoernooi rond de tafel. Kom alleen of met een team van maximaal vier personen en zorg dat je zo lang mogelijk om die pingpongtafel heen blijft cirkelen. Het team met de meeste punten wint. Let op: er zijn ook bonuspunten te verdienen voor het team met de beste outfit en de meest originele vervanging van het pingpongbatje. Meedoen kost drie euries.

View this post on Instagram A post shared by Ping Pong Club (@pingpongclub_utrecht) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Utrecht Quiz!

Update: helaas, dit evenement is gecancelled.

Ben jij dé Utrechtse actualiteiten- en historiekenner? Bewijs maar! Jos van Sambeek, bekend van de quiz in het Algemeen Dagblad, komt op donderdag 2 maart bij De Straatweg zijn befaamde Utrecht quiz geven. Meedoen? Reserveer hier onder vermelding van Utrecht Quiz. Kosten: 5 euries per persoon. Kijk hier voor meer informatie.

View this post on Instagram A post shared by De Straatweg (@de_straatweg) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Café Theater Festival

Het is misschien wel de leukste manier om naar het theater te gaan: in de kroeg bij jou om de hoek. Het kan tijdens het Café Theater Festival, dit jaar van 2 tot 5 maart in Utrecht. Terwijl je een biertje drinkt, verandert het café in een podium. Geen afstandelijk toneel, maar theater recht voor je neus. En dat is leuk! Betalen gaat via het pay-what-you-want-principe. Je kunt kiezen uit een donatie van vijf, zeven of tien euro.

View this post on Instagram A post shared by Café Theater Festival (@cafetheaterfestival) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!