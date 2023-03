Lekker eropuit! 5 x doordeweeks dingen doen in Utrecht

indebuurt.nlHet is maandag, tijd voor een nieuwe week! Naast je vaste verplichtingen is het ook belangrijk om te ontspannen. In Utrecht is er deze week een hoop leuks te doen. Van een spelletjesavond met stadsgenoten tot een gezellige pubquiz. Lees verder voor alle tips van deze week.

Spelletjesavond van Spellenwinkel Subcultures

Een potje Rummikub, Kolonisten of 30 Seconds: ben jij er altijd voor te porren? Dan is dit vast iets voor jou. Op maandag 13 maart is er een spelletjesavond bij Camping Ganspoort. Deze avond geven de experts van Spellenwinkel Subcultures uitleg over de nieuwste spellen en speel je spelletjes met je vrienden en stadsgenoten. Meedoen is gratis en drank of snacks zijn op eigen kosten. De spelletjesavond begint om 19.00 en duurt tot 22.00 uur.

Comedyhuis Club Open Mic

De nieuwste grappen ontdek jij op de open mic van het Comedyhuis. Want voor een grap in een Netflix-special of Oudejaarsconference terechtkomt, wordt hij hier geboren. Op dinsdag 14 maart om 20.30 uur testen bekende comedians en nieuwe talenten hun verse materiaal bij De Kargadoor. Zin in? Tickets kosten 11,50 euro (inclusief servicekosten) per persoon en koop je hier.

Volledig scherm Foto: De Kargadoor

Voorstelling: Who’s Tupac?

Het Antwerpse theatercollectief Jr.cE.sAr brengt op woensdag 15 maart de muzikale voorstelling Who’s Tupac? naar de Stadsschouwburg Utrecht. De legendarische hiphopster Tupac Shakur, ook wel bekend als 2Pac, is inmiddels even lang dood als hij heeft geleefd. Maar zijn muziek blijft volgens de initiatiefnemers relevant. Benieuwd? Kaartjes kosten tussen de 10 en 27,50 euro en koop je hier.

Pubquiz Lebowski

Weet jij altijd alles over alles en heb je zin in een fantatiek avondje uit met je vrienden? Dan moet je op woensdag 15 maart bij Lebowksi zijn. Daar doe je mee met een pubquiz. In verschillende rondes testen de quizmasters van Upbeatles je algemene kennis op het gebied van entertainment, geschiedenis, sport en wetenschap. De inschrijving start om 20.00 uur en de eerste vragen worden een halfuurtje later op je afgevuurd. Meedoen kost 6 euro per persoon. Kijk hier voor meer informatie.

Volledig scherm Grand Café Lebowski tijdens een pubquiz © Bart van der Putten

Happy Feelings

Heb je deze week zin om met de voeten van de vloer te gaan? Dat kan doordeweeks gewoon in de Domstad. Ga bijvoorbeeld naar Happy Feelings. Tijdens dit feestje, donderdagavond 16 maart in De Werfkelder, is alles happy: van de muziek tot de aankleding en de gasten. Tussen 23.30 tot 4.00 uur ga je los op de beste disco, house en classic hits. Een kaartje kost 12,99 euro en koop je hier.

