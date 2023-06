Lekker weer in Utrecht vandaag

Robin Notenboom stopt ook bij FC De Bilt en maakt droomgoal: ‘Dit is de mooiste uit mijn carrière’

FC De Bilt zette gisteren dankzij een 3-1 zege op De Merino’s de eerste stap op weg naar lijfsbehoud in de eerste klasse. Over één doelpunt wordt nog lang nagepraat op sportpark Weltevreden. De 2-0 van Robin Notenboom was er één van ongekende schoonheid. De treffer was misschien wel zijn laatste in Biltse dienst.