Let op: zaterdag staken buschauffeurs in Utrecht (en dit is op welke lijnen er ritten vervallen)

Hoera, de vlag kan uit! Thijs (16) uit Breukelen heeft na jaren zwoegen zijn vm­bo-diploma

Hoera, Thijs van Os (16) uit Breukelen is geslaagd! Net als alle ander vmbo’ers kreeg hij woensdag te horen of hij zijn eindexamens had gehaald. Nadat Thijs een leerwerktraject volgde aan het Broekland College ging het ineens de goede kant op met hem.

15 juni