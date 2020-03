Leusdense vocht vergeefs voor haar leven na steekpartij: ‘Ze zei zelf nog waar de handdoeken lagen om het bloed te stelpen’

Amersfoor­ter (20) vast voor moord op woonwagen­kamp in Cothen

17:15 De verdachte die vastzit op verdenking van de moord op Mike Goedhart in Cothen is een 20-jarige man uit Amersfoort. Hij is gisteren in de buurt van zijn woning aangehouden en blijft in ieder geval de komende weken in de cel.