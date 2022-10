Leven van Joop (63) bestond uit werken en voetballen, tot hij zijn ‘poot’ brak: ‘Knip mijn veters maar door’

Studenten­ka­mer van 10 vierkante meter voor bijna een ton op Funda: ‘Niet onverstan­dig om dit te kopen’

Een studentenkamer van 14m2 waarin slechts ruimte is voor een bed en een bureau. Badkamer, toilet en keuken? Die deel je. Een koper legde onlangs 125.000 euro neer voor deze ‘studio’ in Utrecht. In hetzelfde pand staat nu opnieuw een kamer (10m2) met een piepklein keukenblok te koop, voor 92.5000 euro. ,,Zoiets heb ik nog niet vaak gezien.’’

24 oktober