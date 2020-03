Levenslang óf 30 jaar cel met tbs voor Gökmen Tanis? Rechters doen morgen uitspraak in Utrechts grootste strafzaak ooit

Ochtendgym­nas­tiek, borrelen en elke avond dansen op tafel: zo gaat dit Utrechtse studenten­huis om met het coronavi­rus

20:15 Thuis blijven, zo min mogelijk sociale interactie en anderhalve meter afstand van elkaar houden: alles om het coronavirus van het lijf te houden. Maar dat is knap lastig in een studentenhuis. De Utrechtse Robin van Rosmalen (22) woont samen met veertien anderen in studentencomplex IBB. ,,Wij houden er rekening mee dat we een grotere kans op besmetting hebben.”