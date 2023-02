Lezers in de pen over Amelisweerd en de herten

Hertenkampen

Soms lijkt het wel of zij in Den Haag helemaal van de pot gerukt zijn. Nu willen zij alle hertenkampen opdoeken omdat de herten meer ruimte nodig hebben. Wat te denken van al die kinderen en volwassenen die bij mooi weer even naar de hertjes gaan kijken, waarmee ook de liefde voor dieren wordt bevorderd. Wat is de volgende stap? Alle konijnen loslaten, omdat zij in die kleine hokken te weinig ruimte hebben en liever over grote graslanden of duinen willen rennen. Paarden op stal idem. Varkens die in en op elkaar zijn gehuisvest, terwijl zij natuurlijk veel liever vrij in het bos of land willen lopen! Zo bezien kunnen die dwazen in Den Haag nog jaren vooruit. Er wordt weleens gesteld dat de meeste bewindslieden uit de Randstad komen en niet van de buitengebieden. Als ik dit soort rare besluiten zie, lijkt mij dat wel te kloppen.

Ruud Vork

Montfoort