Lezersbrieven: snelwegbus terug op A27 en wat bezielt een politicus om met een pakketkluis te komen?

lezersbrievenDe omstreden, tijdelijke, vestiging van de Aldi-supermarkt in Nieuwegein blijft gewoon open. De gemeente Nieuwegein geeft samen met Aldi een half miljoen euro aan concurrerende supermarkten. En de gemeente Vijfheerenlanden behoudt het monumentale, oude stadhuis aan de Voorstraat in Vianen als ‘huis van de stad’. En natuurlijk alles rondom de verbreding van de A27. Genoeg stof voor lezers om ons een brief te sturen.

Aldi Nieuwegein koopt concurrenten af

Ook hier spinnen de supermarkten weer garen bij. Superrijk geworden in de coronatijd. De inflatie wordt ook in hun voordeel doorberekend. En Aldi is momenteel een van de duurste supermarkten in het hele spectrum van supermarkten (zie onderzoek Consumentenbond van jan. 2023) dus welk gevaar is er? Er wordt hier zomaar 250.000 euro gemeenschapsgeld aan supermarkten geschonken om de zaak te beëindigen. Het zou deze supermarkten sieren om direct de bijdrage van de inwoners terug te storten voor verbetering van kinderspeelplaatsen of andere noodzakelijke verbeteringen. Sommige van deze supermarkten verkopen nog drank en tabak. Op de kinderspeelplaatsen in Nieuwegein mag nog steeds gedronken en gerookt worden. Doe er iets aan.

J. van der Sluijs,

Nieuwegein

Pakketjes in een kluis ophalen geeft meer uitstoot

‘Pakketje ophalen in een kluis, is dat de toekomst?’ (AD do 9 feb 2023). Wethouder Eva Oosters (Student & Starter) wil dat iedereen zijn pakketjes ophaalt bij een centraal punt, omdat ‘de vele pakketbezorgers van verschillende diensten momenteel voor veel uitstoot en drukte in de stad’ zorgen. Als straks iedereen met de auto het pakketje moet ophalen geeft dat vele malen meer uitstoot en drukte en ergernis en dan nog wel in de spits, want de meeste mensen werken overdag. Voor oudere mensen en anderen die niet zo mobiel zijn is het helemaal ondoenlijk. Wat bezielt een politicus met zo’n plan te komen?

Joost de Vree,

De Meern



Behouden stadhuis Vianen gaat inwoners geld kosten

Dat de Vianezen hun stadhuis graag willen behouden, begrijp ik. Dat een amendement ingediend wordt zonder goede financiële onderbouwing begrijp ik niet. Een herbestemming met huisvesting van museum, bibliotheek en servicepunt kost alleen nog maar meer geld. Ik ben bang dat alle inwoners van Vijfheerenlanden straks het gelag mogen betalen.

Cees van der Grijn,

Ameide

Noodzaak verbreding A27 schuld gemeentebestuur

Het is vooral de schuld van het Utrechtse gemeentebestuur dat de verbreding van de A27 nodig is. De stad helemaal volbouwen met als gevolg veel uitstoot en vervolgens veel meer verkeer. De burgemeester zei bij de opening van de eerdere Vakantiebeurs dat ze hoopte dat er een miljoen bezoekers zou komen. Nu is er weer de Bouwbeurs met veel autoverkeer. Toen er zevenhonderd bomen gekapt werden voor de golfclub in Haarzuilens, hoorde je de actiegroepen niet.

Gerard van der Vecht,

Utrecht

Snelwegbus dé oplossing voor filedruk A27?

Tussen 2012 en 2016 stapten ieder jaar steeds meer automobilisten vlak vóór de oprit van de snelweg over op filemijdende snelwegbussen, die onder andere over vluchtstroken van de A27 langs files verder reden naar de Utrechtse Universiteit.

Er waren allerlei tegenwerkingen. Zo konden automobilisten niet spontaan instappen maar moesten zich vooraf melden. En snelwegbussen moesten bij tussenhaltes van de snelweg af. Bovendien reden er in het laatste jaar minder bussen, waardoor wachttijden langer werden.

Maar uiteindelijk stapten er wel 1400 automobilisten over, iedere spits weer. De stoet auto’s werd per saldo ruim 80 kilometer korter, want iedere auto neemt – met 100 km per uur en met twee seconden volgafstand – toch 60 meter ruimte in.

Het ministerie is van plan om na de verbreding van de A27 van 10 naar 14 rijstroken vanaf 2030 filemijdende snelwegbussen terug te laten keren op de vluchtstroken. Tussen 2030 en 2040 wil men 2 van de 14 rijstroken omvormen tot busstroken, zodat bussen én alarmdiensten langs de nog bredere files rijden.

Het is veel logischer om onmiddellijk al 2 rijstroken als busstroken uit te voeren.

Wolfgang Spier,

Utrecht

Reageren op een regionale kwestie? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.