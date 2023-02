Lezersbrieven: ‘Stoppen hertenkampen is schijnheilige actie!’ en ‘KNVB moet hoofdstuk Zeist afsluiten’

Zonnepanelen en Stedin (1)

Stedin kan wel vragen om apparaten overdag aan te zetten bij zonnig weer, maar door de salderingsregeling ontbreekt een financiële prikkel. In plaats van de saldering procentueel af te bouwen kan je die beter op basis van piekbelasting van het net afbouwen. Dat moet met slimme meters geen probleem zijn. Om nog voor saldering in aanmerking te komen moet je die dan wel verplichten. Met al die zonnepanelen op daken kunnen we ook afscheid nemen van plannen om landbouwgrond vol te zetten met panelen. Nergens voor nodig blijkt nu.

André Pouw

Nieuwegein

Zonnepanelen en Stedin (2)

Stedin wil dat mensen hun zonnepanelen bij hen registreren, zodat ze een goed beeld krijgen van waar ze het elektriciteitsnetwerk moeten versterken (AD, 27-1). Via de berichtendienst van Overheid.nl kun je per gemeente zien waar een vergunning aangevraagd/verkregen is voor de plaatsing van zonnepanelen. Daarmee heeft Stedin dus een veel betrouwbaarder bron van informatie dan dat men burgers vraagt om hun panelen te registreren.



Los daarvan: als Stedin overgaat tot decentrale opslag van overtollige zonnestroom, bijvoorbeeld per wijk, dan is verzwaring van het net misschien helemaal niet nodig. Maar ik hoor netbeheerders opvallend weinig over opslag praten. Waarom negeren ze die oplossing en houden ze daarmee de komst van meer schone stroom tegen?

Martin van Raay

Culemborg

Hertenkampjes

Goed voor dieren in gevangenschap zorgen zou al decennia een vanzelfsprekendheid horen te zijn: de juiste voeding, bewegingsvrijheid en een schuilplaats tegen weersomstandigheden. Wanneer gaan we dagelijks op het (jeugd)journaal de echte kampen van onze varkens, koeien en kippen zien? De jaarlijks weggehaalde kalveren om de melkproductie gaande te houden, kippen en varkens die elkaar verwonden omdat ze zonder ruimte moeten overleven.



Waarom worden de abattoirs niet dagelijks op het (jeugd)journaal getoond? In hertenkampen is het eenvoudig om deze niet overbevolkt te laten raken en schillen in plaats van brood te voeren. Het stoppen van de hertenkampen is de politieke greenwashing voor een laf overheidsbeleid. Bah, wat een schijnheilige actie dit!

Margreet Florentinus

Zeist

KNVB wil uitbreiden in Zeist

Mijn advies aan de KNVB (AD 28/1): besteed geen energie aan uitbreiding in Zeist! Ook mijn ervaring is dat Zeist ‘uitblinkt’ in stroperigheid, onwelwillendheid en ambtelijk gemillimeter. Ik zeg dit uit eigen recente ervaring. Nee KNVB, laat Zeist snel achter u.



Elders in NL zijn allerlei alternatieven! Wat te denken van Lelystad Airport: centraal gelegen en in de frisse stationsgebouwen kunt u al uw meubilair direct plaatsen, op de ‘greens’ kunnen snel oefenvelden gerealiseerd worden, u heeft een eigen afslag aan de A6, helikopterverbinding met Schiphol is geen probleem. Kortom: KNVB sluit het hoofdstuk ‘Zeist’ af!

A. de Bruijn

Zeist

