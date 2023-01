Lezersbrieven: Utrecht vreetstad, afval gewoon weer ophalen en columnist Marieke is een mooi mens

Ondergrondse vuilcontainers

Weer een prima column van Jerry Goossens over het inzamelen van ons afval. Sinds er ondergrondse afvalcontainers zijn en we zelf ons afval moeten wegbrengen, maken we er een puinhoop van. Heel veel mensen zetten hun afval, ook grofvuil en afval dat niet in de container past naast de ondergrondse containers neer. Het gaat soms zelfs om matrassen en autobanden. De gemeente Utrecht moet elke dag heel veel plekken langs om al dat vuil op te halen. Hoe dit alles op te lossen? De ondergrondse containers verwijderen en afval gewoon weer ophalen.

Paul Durand

Utrecht

Digibord

Met veel genoegen lees ik de afgelopen jaren de columns van Marieke Dubbeldam. Veel bewondering heb ik voor haar studie tot onderwijzeres naast haar gezin en haar dikwijls rake artikelen over de gebeurtenissen in Leidsche Rijn. Het is vaak een verademing om dit als wijkgenoot te lezen. Hoe verzint ze de synoniemen, geweldig. Als ik nog schoolgaande kinderen had, zou ik wensen dat ze net zo’n begeesterde leerkracht voor hun neus krijgen. Wat een mooi mens is ze. Het gaat haar goed.

J. Blom-Benders

Utrecht

Geluidsoverlast binnenstad

Geluidsoverlast in de binnenstad van Utrecht is volledig te wijten aan de gemeentelijke politiek, die de afgelopen dertig jaar de horeca heeft laten exploderen over de Utrechtse binnenstad. Diverse familieleden en bekenden hebben reeds het hazenpad gekozen naar rustiger oorden, mijlen ver van de vreetstad Utrecht die het nu is geworden.

Jan Hoogendoorn

Nieuwegein

Reageren op een regionale kwestie? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres; dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.