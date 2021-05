Lichaam van vermiste Kim gevonden in Zeist

VIDEO Willem (78) woonde al zijn leven lang in hetzelfde huis, nu is hij door verwoesten­de brand alles kwijt

10 mei In één klap is de in IJsselstein wonende Willem van Montfoort alles kwijtgeraakt. Een verwoestende brand heeft zondag z’n knusse woning aan de smalle Havenstraat in de historische binnenstad volledig in de as gelegd. Z’n hele leven heeft de 78-jarige Willem in het door zijn ouders gekochte pand gewoond.