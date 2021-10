Lichaam vermiste Joris (32) aangetroffen in natuurgebied bij Utrecht

Utrechtse krijgt koninklij­ke onderschei­ding voor Internatio­nal Campaign for Tibet

De Utrechtse Tsering Youdon Jampa kreeg vrijdag een koninklijke onderscheiding overhandigd van burgemeester Sharon Dijksma. Jampa was directeur van International Campaign for Tibet (ICT). Ter gelegenheid van haar afscheid is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

29 oktober