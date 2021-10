Lichaam vermiste vrouw (34) gevonden in auto bij hotel, waarschijnlijk misdrijf

Hermetisch afgesloten

Het gebied rondom het voertuig werd na de vondst van het stoffelijk overschot hermetisch afgesloten. Alle hotelgasten die het parkeerterrein verlieten, moesten zich legitimeren en bij sommigen werd zelfs de auto doorzocht. Het stoffelijk overschot is van een vrouw die al ruim een week vermist wordt. Op sociale media staat in berichten van haar naasten te lezen dat zij sinds 28 september niet meer gezien is. Een van haar familieleden voegde daaraan toe dat ze voor het laatst was gezien op een camping in Voorthuizen.

Arrestatie

Op de Bunschoterstraat in Amersfoort heeft de politie één persoon gearresteerd en het sterke vermoeden bestaat dat deze aanhouding een link heeft met de vondst van de vrouw in Eemnes. ,,Wij kunnen in verband met het onderzoek hier niets over zeggen”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.



De politie meldt op zoek te zijn naar getuigen, veel vragen zijn nog onbeantwoord. Hoe lang stond de auto al geparkeerd bij het hotel en is de auto nog ergens anders gezien? ,,Wij zoeken extra informatie en getuigen die iets gehoord of gezien hebben of wellicht beschikken over (dashcam)camerabeelden.”



