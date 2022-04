Liefde op het eerste gezicht: dit was hún huis, maar nu gooien Corry en Piet 'm in de verkoop

column Lisanne probeert zich voor te stellen: Zou het er nog staan? Waar zijn ze? Leven ze nog?

De roltrap afglijden, koffertje in de hand, in hal 5 aankomen, vol stretchbedjes, dankbaar want geen bommen, bezorgd want beelden in je hoofd verstoren je zielenrust, dode lichamen in de straten, jouw straten.

15 april