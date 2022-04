Liefde op het eerste gezicht: dit was hún huis, maar nu gooien Corry en Piet ’t in de verkoop

Corry en Piet Heijkoop woonden op meerdere plekken in Culemborg om uiteindelijk in 2006 neer te strijken in de nieuwbouw van Parijsch. Een gouden plek vinden ze, want hoewel ze hun gezinswoning nu verlaten, blijven ze de wijk trouw.

Zo rustig als het nu is op de hoek van de Woelmuisstraat en de Steenmarterweg, zo is het altijd. Geen doorgaande route, een straatje waar je op veel momenten van de dag een kanon kunt afschieten zonder iets te raken.



,,We spraken pas mensen die hierheen waren verhuisd en die waren echt onder de indruk van de stilte’’, vertelt Piet Heijkoop. ,,Vergeleken met het centrum waar ze vandaan kwamen, was dit een verademing.’’



Echtgenote Corry vult aan: ,,Het is gewoon heel prettig wonen hier, we hebben het erg naar onze zin. En dat al vanaf de eerste dag, in 2006.’’

Piet somt de voordelen op: ,,Het huis is gasloos en aangesloten op de wijkverwarming. De wijk is kindvriendelijk, ruim opgezet en in een paar stappen ben je in de uiterwaarden.’’ Ook het historische centrum is vlakbij, benadrukt hij. ,,Ik wandel veel en loop zeker wekelijks even door de binnenstad.’’

Gestopt met snackbar

Hij is geboren in het Culemborgse veld, dichtbij de A2, en verhuisde op zijn 6de naar Beesd. Zij kwam ter wereld in Geldermalsen en bleef daar tot ze elkaar ontmoetten, tijdens het uitgaan halverwege de jaren 70. ,,Toen we trouwden, kochten we een huis in Beesd en daar is onze dochter geboren’’, vertelt Piet.

In de regio Utrecht staan vele woningen te koop. Wekelijks lichten we een bijzonder huis uit.

Snackbar Monja

,,In 1980 verhuisden we naar Culemborg, waar we snackbar Monja aan het Schoolhof overnamen. We woonden boven de zaak. Om meer aandacht aan de opvoeding en het welzijn aan onze dochter te kunnen geven, zijn we na enkele jaren gestopt met de snackbar en werd ik beheerder bij het tankstation van Crum.’’



En omdat het wel zo makkelijk was, konden ze boven de garage wonen, in het karakteristieke witte pand naast de spoorlijn. Toen Piet een andere betrekking kreeg, vervolgden ze hun woonavontuur tijdelijk in een huurwoning in de Smetanastraat in Terweijde.

‘Altijd was er wel wat te breken’

Om in 1990 een huis te kopen in de Tulpstraat. ,,Het was een jaren 30-woning, tegenover de oude kwastenfabriek, waar we veel aan hebben opgeknapt’’, zegt Corry. Piet: ,,Het was leuk, de buurt was prima, het was sfeervol, maar je was nooit klaar met het huis. Altijd was er wel wat te breken en te doen.’’



Toch hielden ze het vijftien jaar vol in de Bloemenbuurt. ,,Tot de makelaar ons wees op dit huis in Parijsch’’, blikt Corry terug. ,,Het was net twee jaar oud, maar de verkoper wilde terug naar zijn geboortestreek in Groningen. Bij ons was het liefde op het eerste gezicht: dit was óns nieuwe huis.’’

Spic en span

Ze hoefden maar weinig te doen, toen ze erin trokken. Een nieuwe keuken en een nieuwe vloer, voor de rest was het huis naar hun zin. Zestien jaar later is het nog altijd spic en span. ,,De buitenkant is onlangs volledig professioneel geschilderd’’, deelt Piet mee.



En Corry stelt: ,,We hebben het altijd goed onderhouden.’’ Wijzend naar de carport zegt Piet: ,,Het is hier al onderheid. Je kunt zo een garage neerzetten. Verderop is dat ook gedaan.’’

‘Ook nog onze eerste keus’

Voor- en achtertuin zijn opnieuw beplant en bestraat en ogen strak. Dat is het werk van Piet, maar gaat niet meer zo van harte. ,,Sinds een aantal jaren heb ik artrose in nek en rug en dat maakt dat het gewoon te zwaar wordt.



Het is een van de redenen dat we hebben besloten te verhuizen. Een andere reden is dat we plaats willen maken voor een jong gezin. We wonen hier de hele tijd met zijn tweeën, maar vanaf het begin hadden we geregeld de kleinkinderen te logeren. Die zijn nu inmiddels een stuk groter.’’



Maar waarheen, was de vraag? ,,We willen absoluut in Parijsch blijven’’, deelt Corry mee. ,,Op een zeker moment wees onze dochter op de Poort van Parijsch, een appartementencomplex dat hier vlakbij wordt gebouwd. We hebben ons ingeschreven, met naar ik hoorde nog vijfhonderd anderen. Tot onze grote blijdschap kregen we een woning toegewezen, en ook nog onze eerste keus. Dat maakt de overstap een stuk eenvoudiger.’’

Feiten en cijfers Adres: Woelmuisstraat 12.

Wijk: Parijsch.

Type: hoekwoning.

Woonoppervlakte: 112 m²/perceel 155 m².

Aantal kamers: 4 (3 slaapkamers).

Bouwjaar: 2004.

Bijzonderheden: mogelijkheden voor uitbouw/garage.

Vraagprijs: 425.000 euro k.k.

Informatie: www.w-j.nl

Wat is er nog meer te koop voor 425.000 euro

Mierikswortelstraat 152, Utrecht. Type woning: tussenwoning.

Woonoppervlakte: 109 m²/ 47 perceel m².

Aantal kamers: 4 (3 slaapkamers).

Bouwjaar: 2001.

Bijzonderheden: dakterras, parkeerplaats.

Vraagprijs: 425.000 euro k.k.

Informatie: www. dekeizer.nl

Schelfcamp 6, Houten. Wijk: Campen.

Type woning: tussenwoning.

Woonoppervlakte: 109 m²/ 151 perceel m².

Aantal kamers: 5 (4 slaapkamers).

Bouwjaar: 1988.

Bijzonderheden: achtertuin 77 m².

Vraagprijs: 425.000 euro k.k.

Informatie: www.hdmakelaardij.nl

Dakotahof 5, IJsselstein. Wijk: De Hoven en De Boomgaard.

Type woning: tussenwoning.

Woonoppervlakte: 121 m²/ 123 perceel m².

Aantal kamers: 5 (4 slaapkamers).

Bouwjaar: 1997.

Bijzonderheden: tuin en dakterras.

Vraagprijs: 400.000 euro k.k.

Informatie: www.moenmakelaars.nl