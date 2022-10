Liesbeth is 53 maar leeft als een stokoude vrouw: ‘Kon pas na drie weken naar mijn zoons nieuwe huis kijken’

Automobi­list crasht met gehuurde Audi in Maarssen en gooit vervolgens snel lachgas­tanks in de berm

Een automobilist is vannacht in Maarssen met zijn gehuurde Audi RS Q3 gecrasht. De bestuurder probeerde snel sporen uit te wissen door alle benodigdheden die hij bij zich had voor lachgasgebruik in de berm te gooien.

10:50