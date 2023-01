Liever springt hij op de vuilniswagen, maar staken is écht de enige uitweg voor vuilnisman Willem (42)

Silberbau­er moet alleen nog knoop doorhakken over inzetten van kersverse vader Bast Dost

FC Utrecht kent weinig personele zorgen in aanloop naar de wedstrijd van zondagmiddag tegen Go Ahead Eagles. Voornaamste vraag is of spits Bas Dost van de partij is tegen de club uit zijn geboortestad Deventer. De routinier werd eerder deze week opnieuw vader.

13 januari