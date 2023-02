Linda Helbling, de nieuwe coach van FC Utrecht Vrouwen: ‘Ik heb de menselijke kant gemist’

Joost heeft een dwarslae­sie, zijn vrouw heeft ALS: ‘Wij worden geen tachtig, maar hebben écht geleefd’

Een plotselinge dwarslaesie zet het leven van Joost van Drie in 2018 op zijn kop. Vanaf zijn middel tot aan zijn voeten is hij verlamd. Dag in dag uit probeert hij positief in het leven te blijven staan nu zijn vrouw ernstig ziek is. ,,Geluk zit in de kleine dingen.”