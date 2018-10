Lisa verloor haar ouders bij de MH17-ramp: ‘Ik haal kracht uit liefdevolle herinneringen’

indebuurt17 juli 2014: de dag waarop een vliegtuig met 298 mensen werd neergeschoten boven een conflictgebied in Oekraïne. Een gitzwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis, want het overgrote deel van de passagiers was Nederlands. Voor de Utrechtse Lisa Kroon kwam deze gruwelijke gebeurtenis heel dichtbij: haar ouders waren aan boord van het vliegtuig. Met Het Herinneringsboek en de website licht-puntjes.nl hoopt Kroon nu - vier jaar later - troost te bieden aan mensen die ook een dierbare zijn verloren.

Geen we-zijn-goed-aangekomen-sms’je

Lisa vertrekt niet naar haar Utrechtse studentenkamer maar naar haar ouderlijk huis in een Brabants dorpje, waar ze tijdens de vakantie van haar ouders op het huis en de hond zou passen. Na een paar uur krijgt ze een berichtje van een huisgenoot. Iets over een vliegtuigramp, het toestel vertrok van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Vlogen jouw ouders vandaag niet...? ,,Ik herkende het vluchtnummer meteen”, herinnert Lisa zich. ,,Maar toch voelde het voor mij pas definitief toen het we-zijn-goed-aangekomen-sms’je uitbleef.” Wat volgt voor Lisa en haar zus is een onzekere tijd met een bezoek aan Schiphol, gesprekken met familierechercheurs en bijeenkomsten met andere nabestaanden. Na een maand zijn de ouders Kroon definitief geïdentificeerd als slachtoffers van de gruwelijke gebeurtenis die de boeken ingaat als de MH17-ramp.

Overlevingsmodus

Vier jaar later zit Lisa (28) tegenover ons in het Gegeven Paard. Op een rustige en beheerste manier weet ze woorden te geven aan de verschrikkelijke tijd die achter haar ligt. ,,Je gaat echt in een soort overlevingsmodus. Van tevoren had ik nooit verwacht dat ik zoiets überhaupt kon doorstaan. Het allerergste wat me kon overkomen is gebeurd. En ik sta nog steeds overeind. Dat is iets waar ik troost uit kan halen.”

Troost, hoop en steun: het zijn dingen die ze andere mensen die met een gemis moeten leven, ook gunt. Daarom bracht ze afgelopen maand samen met de Utrechtse uitgeverij Snor Het Herinneringsboek uit, een invulboek waarin mensen herinneringen en anekdotes van een overleden dierbare kunnen vastleggen. ,,Ik vind het zelf prettig om verhalen over mijn ouders te horen, van bijvoorbeeld collega’s, vrienden of kennissen. Naarmate de tijd vordert, hoor je die verhalen steeds minder. Bovendien vergeet je ook dingen. Daarom leek het me mooi om iets te maken wat je er altijd bij kunt pakken. Dat is dus Het Herinneringsboek geworden.” Mensen kunnen in het boek bijvoorbeeld opschrijven hoe ze de overleden persoon hebben leren kennen, of beschrijven wat ze van hem of haar hebben geleerd. Daarnaast staan er gedichtjes in van onder meer Toon Hermans.

Lichtpuntjes

Naast Het Herinneringsboek verkoopt Lisa nog meer ‘troostcadeaus’ op haar site licht-puntjes.nl. ,,Ik merk dat mensen de dood een lastig onderwerp vinden. Ze durven bijvoorbeeld niet over mijn ouders te beginnen. Bijna alsof ze bang zijn dat ik in tranen uitbarst. De dood is heel verdrietig en donker, maar mag in mijn ogen wat lichter benaderd worden. Op licht-puntjes staan daarom cadeaus centraal die lichte kleuren hebben. Omdat ik geloof dat je door iemand een klein gebaar te sturen, misschien op een onverwacht moment, je echt een lichtpuntje in de duisternis kunt brengen.”