Lisanne: ‘Op plekken waar het leven doorgaat, doet de dood het meest pijn’

Met Video Opnieuw dreigbrief en explosief op auto in IJssel­stein, nu wél een ontplof­fing

In IJsselstein is vannacht op een parkeerplaats aan de Landingsplaats een explosief op een auto ontploft. De auto raakte daarbij flink beschadigd. Volgens de politie gaat het om vuurwerk. Op de auto is bovendien een brief aangetroffen waarin een geldbedrag wordt geëist.

9 juni