Lisanne's wangen kleuren nog rood als ze denkt aan haar uitspraak over de Pride: ‘Educate yourself’

Bosrijke wijk? ‘Bij nieuwbouw sneuvelt meer groen dan officiële cijfers laten zien’

Zeker, Kerckebosch in Zeist is een mooie, zelfs prijswinnende wijk geworden. Maar een succesverhaal als het gaat om het groen? Per saldo heeft het 30 hectare bos gekost en zijn de bomen die er voor terugkwamen jong, minder talrijk en mogelijk niet eens toekomstbestendig. En die analyse zou een waarschuwing moeten zijn aan bestuurders, vindt Stichting Beter Zeist.

8 augustus