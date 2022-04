Lisanne tegen alle ongeduldige ‘vingerknippers’ op het terras: ‘Horecamedewerkers zijn ménsen’

Kotsen, schreeuwen en veel, heel veel drank: zo gaat de ‘nieuwe lichting’ jongeren uit

Jongeren die laveloos over straat zwalken en de kroeg niet meer binnenkomen omdat ze te dronken zijn, mensen in een nachttrein die hun maaginhoud niet binnen kunnen houden: het nachtleven in studentenstad Utrecht lijkt na corona behoorlijk te zijn ontspoord.

4 april