Lisanne ziet Oekraïense vluchtelingen op de fiets in Utrecht, met vallen en opstaan

We leerden elkaar kennen via een vrijwilligersorganisatie toen ze in maart in Nederland arriveerde. Elke keer als ik haar zag, had ze weer een nieuw fietsverhaal, met bijbehorende blessure ter illustratie. Blaren op haar handen van de remmen. Geschaafde knie. ,,Als je mensen zwabberend over het fietspad ziet gaan, zijn ze niet dronken, dan zijn het Oekraïners.” Ze lacht.