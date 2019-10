Liselotte en Isalinde maken film over hun overleden zusje: ‘Papa droeg je over de drempel, dood’

2brothersonthe4thfloor De hits Never Alone en Dreams werden door deze broers bedacht op een zolderka­mer­tje in Zuilen

18:30 Met Never Alone en Dreams bestormden de Utrechtse broertjes Bobby en Martin Boer uit Zuilen 25 jaar geleden wereldwijd de hitlijsten. Het sprookje begon op de vierde verdieping van een portiekflat aan de Boelesteinlaan bij moeder thuis. Daar knutselden Bobby en Martin dag en nacht aan muziek. Plakken en knippen, net zo lang tot het lekker klonk. Een kwart eeuw later worden de 2 Brothers on the 4th Floor, met ruim 20 miljoen verkochte platen, maandelijks nog 500.000 keer via Spotify gedraaid. De act staat weer wekelijks op festivals. ,,Het sprookje gaat door.’’