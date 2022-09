Literatuurboot en podium in het water: openingsfeest Utrechtse Singel gaat eindelijk door

De Utrechtse Singel is al twee jaar weer rond, maar toen het moment eenmaal daar was – in september 2020 – vierde corona hoogtij in Nederland. Daardoor kon het openingsfeest van de Singel geen doorgang vinden.

Twee jaar uitstel

Het feest werd verplaatst naar 2021, maar ook toen gooide corona roet in het eten. Nu, twee jaar na dato, is het dan eindelijk zover. Met het 900-jarig bestaan van de stad, de start van het culturele seizoen met het Uitfeest en het resultaat van vijftien jaar bouwen in het stationsgebied, is er veel om te vieren.

Abseilen en yoga

Er zijn dan ook een hoop activiteiten in de stad, die zijn onderverdeeld in vier thema’s: Rondje Varen, Rondje Wandelen, Rondje Shop ’n Taste en Rondje Cultuur. ,,De veelzijdigheid van de activiteiten staat symbool voor de culturele bloei van Utrecht. Ik verheug me erop rond te fietsen en me te laten verrassen door die veelzijdigheid op en om de singel’’, aldus wethouder Cultuur en Utrecht900, Eva Oosters.

In totaal bestaat het programma uit zo’n 150 onderdelen. Zo is het mogelijk mee te varen met de Literatuurboot, is er in het park Sonnenborgh een festival en is er in het water bij TivoliVredenburg een groot podium waarop het Amsterdamse blaasensemble Gallowstreet te zien is. Ook in het stationsgebied valt genoeg te beleven. Met onder meer abseilen bij Creative Valley, wandelen op het Bollendak en yoga in Central Park.

Het evenement vindt plaats op 10 en 11 september. Bezoekers mogen gratis mee met alle Utrechtse rondvaartbedrijven en sloepverhuurders die varen tussen acht locaties.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.