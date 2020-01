LIVE | Bestuur alFitrah-moskee voor de rechter omdat het weigert inzage in documenten te geven

Het bestuur van de alFitrah-moskee in Utrecht verschijnt vanmorgen voor de voorzieningenrechter in Den Haag. De Tweede Kamercommissie die onderzoek doet naar de financiering van moskeeën in Nederland, eist inzage in stukken die de moskee weigert te geven. Verslaggever Marco Gerling doet via Twitter live verslag van de zitting. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te lezen.

De alFitrah-moskee in Utrecht Overvecht is volop in beeld bij de parlementaire ondervragingscommissie, die onderzoek doet naar geldstromen vanuit ‘onvrije landen’ naar moskeeën in Nederland. Omdat alFitrah weigert mee te werken aan inzage geven in de eigen documentatie, is de onderzoekscommissie naar de rechter gestapt, om het inzien van documenten af te dwingen.

Herhaling

Volgens de advocaat van de Tweede Kamercommisssie is ‘bij herhaling’ geprobeerd stukken van de moskee in handen te krijgen. Maar tot op heden zonder resultaat, vandaar de stap naar de rechter. Advocaat Boumanjal stelt namens de moskee, met de imam naast zijn zijde in de rechtszaal, dat hij ‘onrechtmatigheden’ en ‘schendingen’ ziet in het verzoek. Ook wijst hij op het unieke van de zaak, volgens hem zijn geen soortgelijke zaken bekend.

Boumanjal stelt de gang naar de rechter ‘te betreuren’. ,,Met een debat of voorgesprek hadden we veel verder kunnen komen. Daar waren mijn cliënten ook zeker toe bereid. Nu hebben ze een brief van vier kantjes met dwingende toon gehad. Mijn cliënt voelt zich gecriminaliseerd, de brief is wat hem betreft de druppel. Dat zeg ik ook met het oog op de toekomst.”

Vraagtekens

De advocaat van alFitrah plaatst stevige vraagtekens over de manier van handelen van de commissie. Hij benadrukt dat geen sprake is van een parlementaire enquete door de Tweede Kamer in dit geval. Daarom wil en kan de moskee niet voldoen aan de verzoeken van de commissie, stelt hij. Boumanjal: ,,Ze willen een overzicht van alle personen die prediken of lesgeven uit alle landen die naar de moskee zijn gekomen afgelopen tien jaar. Dat gaat bij elkaar om 480 personen. Net zoals alle sprekers tijdens congressen en lezingen afgelopen tien jaar. Net als alle gevers van cursussen en een een verzicht van álle donaties, contant en giraal. Zowel uit vrije als uit onvrije landen.”

Volgens Boumanjal passen de verzoeken niet bij de bevoegdheden van de commissie. ,,Dit is geen parlementaire enquete.” Verder verwijst hij opnieuw naar de inval bij alFitrah in 2016, waarbij alle stukken in beslag zouden zijn genomen. ,,U kunt niet bevelen wat mijn cliënt niet heeft. Aan de FIOD kan een cd-rom worden gevraagd met alle stukken. De FIOD is ook verplicht om mee te werken, wij geven toestemming.”

De voorzieningenrechter doet direct vandaag of uiterlijk morgen uitspraak doet in deze zaak.

Rapport

alFitrah ligt al langer onder vuur. Vorig jaar september presenteerde het Verweij Jonker Instituut een vernietigend rapport over alFitrah, waarin staat te lezen dat de moskee sektarische trekken heeft. Aansluiting van bezoekers bij de Nederlandse samenleving wordt volgens het rapport ontmoedigd en ook was een conclusie dat sprake is van een intimiderende en autoritair uitgedragen salafistische leer.