LIVE eredivisie | FC Utrecht wil afstand nemen van directe concurrent Heerenveen

Michiel (53) zwemt zes keer per week en maakt nu een kruiswoord­puz­zel: ‘Er staat een rij’

Michiel van Bokhoven (53) is even van zijn fiets gestapt om een kruiswoordpuzzel te maken. ,,Ik zwem zes keer per week. Als het zwembad om drie uur open gaat staat er een rij, dus ik doe even een kruiswoordpuzzeltje. Ik heb mijn schoenen uitgedaan dat is goed tegen zwemmerseczeem’’

2 februari