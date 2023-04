LIVE eredivisie | Goudhaantje Douvikas verlost FC Utrecht in slotfase

In dit museum ontdek je waarom meisjes vlak voor hun huwelijk hun tanden lieten trekken

De mooiste dag van je leven of toch een ‘moetje’? De nieuwste tentoonstelling van het Volksbuurtmuseum blikt terug op trouwen in de periode 1950 - 1975. Utrechters vertellen over de zoektocht naar een huwelijkskandidaat, het vinden van de juiste bruidsjapon én de vergaande consequenties van het ja-woord.