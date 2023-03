LIVE eredivisie | Komen FC Utrecht en Go Ahead Eagles na drie remises weer eens tot een winnaar?

Op podium van dit theater bloeien kwetsbare ouderen op: ‘Alleen aandacht voor wat iemand nog wel kan’

Meedoen en erbij horen, dat is van het allergrootste belang voor geboren Utrechter Ton van Miltenburg. Drie jaar geleden kreeg hij een beroerte en sindsdien zit hij gedeeltelijk verlamd in een rolstoel. Praten gaat moeizaam, maar hij heeft nog genoeg te vertellen en lachen gaat hem ook goed af; binnen de grenzen van zijn beperking zoekt hij naar zoveel mogelijk plezier in het leven. Het was altijd al zijn droom nog eens op een podium te mogen shinen.